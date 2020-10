Napoli-Az Akmaar non andava giocata, ma è colpa della UEFA.

Giocare o non giocare. Questo è stato il dilemma di ieri per quanto riguarda la sfida di Europa League tra Napoli ed Az Alkmar. Dalla notizia che si ricevevano dal sito ufficiale della squadra olandese c’erano 13 positivi al Covid-19. Il buon senso ed il senso di responsabilità avrebbe dovuto portare ad una sola decisione. Quella di rinviare la sfida a tempi migliori. È lo stesso discorso che si doveva quando fu riscontrata la positività di Perin e di Schoen al Covid-19. Dopo questi due contagi arrivarono altre 14 positività del Genoa. Peccato che il Genoa partì senza sapere l’esito dei tamponi naso-faringei del sabato sera. La conseguenza la pagarono sia Zielinski che Elmas. Il Napoli fu sottoposto a tamponi naso faringei che per fortuna diedero esito negativo per tutti tranne per i giocatori suddetti. L’ASL di Napoli, a cui va dato merito della pronta decisione presa con elevato senso di responsabilità ed in maniera decisa, bloccò la partenza della squadra azzurra alla volta di Torino. La supersfida non fu disputata è il giudice sportivo non tenne conto della giusta decisione della Regione Campania e inflisse al Napoli la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione, salvandolo dalla pena capitale mediante fucilazione pubblica. Mortificò con quella decisione anche l’elevato senso dei medici napoletani e in ultimo anche il governatore De Luca che aveva deciso in maniera coscienziosa e responsabile. Ora la Uefa ha voluto che la gara tra il Napoli e gli olandesi si giocasse non tenendo conto del pericolo contagio che si potrà, speriamo di no, determinare. Neanche le unità sanitarie olandesi hanno mosso un dito contro questa decisione. Considerati gli eventi si può affermare che l’ASL Napoletana e tutta quella della Campania ha un elevato senso della responsabilità e che ha preso veramente coscienza della gravità della pandemia da Covid-19.