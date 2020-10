Napoli, all’Ospedale Cotugno mancano posti letto. Ambulanze con positivi al Covid-19 in fila per lungo tempo

Napoli. Nella giornata di sabato 3 ottobre molte ambulanze, con a bordo positivi al Covid-19, sono rimaste in fila per molto tempo davanti al Pronto Soccorso poiché i posti letto non erano disponibili. Come si legge in un articolo del quotidiano “Il Mattino”, si sono vissuti dei momenti di grande tensione. Alla fine otto posti di terapia intensiva sono stati convertiti in posti letti per pazienti positivi al Covid e, quindi, dai vertici del centro di riferimento regionale hanno poi comunicato che la situazione si è normalizzata.