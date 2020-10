MSC GRANDIOSA A NAPOLI E CROCERISTI A SORRENTO

MSC Grandiosa , proveniente da Genova e diretta a Messina, nello scalo napoletano odierno , vede alcuni passeggeri scegliere Sorrento come escursione. Infatti, organizzati in piccolo gruppi , ogniuno guidato da un autorizzato dalla Regione Campania, li incontreremo in giro per la nostra città nei luoghi più rappresentativi.