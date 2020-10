Msc, acquisti vietati a Napoli: «Sono procedure anti-Covid»

A dar fuoco alle polveri è il Comune di Napoli, nel mirino c’è il colosso crocieristico Msc. A sentire l’assessore al Commercio Rosaria Galiero, avrebbe «appreso attraverso le testimonianze dirette di alcune botteghe di San Gregorio Armeno e da alcuni video, che abbiamo potuto visualizzare sui social, che la compagnia di navigazione Msc Crociere avrebbe indicato ai propri crocieristi in visita per le strade del centro storico, di non effettuare acquisti a Napoli poiché pericoloso a causa del Covid-19. Se ciò dovesse corrispondere al vero e non ad un errato intendimento da parte dei passeggeri delle misure da loro comunicate, ci troveremmo di fronte ad un atto grave quanto irresponsabile che raccoglie quella narrazione tossica della città di Napoli come luogo insicuro e pericoloso e che omette lo sforzo enorme di cittadini, istituzioni e commercianti per limitare il rischio di contagio e non far morire le attività commerciali».

Una accusa pesante, che dice sempre l’assessore, non avrebbe tenuto conto dell’impegno dei «commercianti che in questi mesi, si sono sobbarcati responsabilità enormi, oltre a dover subire misure restrittive che li hanno letteralmente stremati, nonostante si siano dimostrati, nella stragrande maggioranza dei casi, responsabili osservatori dei protocolli di sicurezza per il contenimento del rischio di contagio dal virus». Possibile, allora, che un colosso come Msc — tra l’altro nelle mani del sorrentino Gianluigi Aponte — possa aver discriminato Napoli, ritenuta una delle tappe d’eccellenza dei tour turistici? La questione è sbrogliata direttamente da Msc.

«In riferimento alle escursioni e alle attività a terra attualmente previste per gli ospiti delle proprie navi e in ognuna delle città visitate, Msc — si legge in un comunicato — ha da mesi messo in pratica un rigido protocollo di sicurezza che ha l’unico obiettivo di proteggere le comunità visitate e di salvaguardare la sicurezza di ospiti ed equipaggio. Il protocollo —che è stato espressamente approvato dalle autorità competenti locali e nazionali — prevede tra le altre cose che ad ogni località di scalo gli ospiti possano visitare “in maniera protetta” una serie di affascinanti destinazioni grazie anche ad un ricco programma di escursioni a terra. A Napoli il programma prevede un giro per le principali vie della città e una visita nelle località di Capri e Pompei, grazie ad autobus completamente igienizzati e autisti e guide tutti sottoposti a tampone. In ogni città visitata, per evitare possibili contaminazioni, i passeggeri possono effettuare soltanto escursioni “protette”, evitando contatti e rapporti che non possano essere direttamente tracciati, tra cui sono comprese anche visite alle attività e ai negozi che non rientrino tra le attività previste nel programma. Questo procedimento consente di creare una bolla sicura – per ospiti e comunità locali – e permette di poter tracciare i movimenti di chi scende dalla nave».