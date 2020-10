Mobilità in Campania: in costa d’Amalfi semaforo tra Cetara e Vietri

3 ottobre 2020 – #MobilitàinCampania

2 ottobre 2020 – #MobilitàinCampaniaACaMIR/Muoversi in CampaniaA cura di Marina D'ApiceCANTIERI- A16 Napoli-Canosa, per lavori, dalle ore 21.00 di venerdì 2 alle ore 06.00 del 3 ottobre resta chiuso il tratto compreso tra le uscite Grottaminarda e Candela in direzione Canosa- Asse Mediano, per lavori, fino alle ore 18.30 di oggi chiusa al traffico l'uscita Acerra Casalnuovo direzione Nola- Asse Perimetrale di Scampia da oggi e fino al 5 ottobre, il restringimento della carreggiata verso Melito, nel tratto compreso tra la rampa di ingresso Piscinola (da via Tancredi Galimberti) e la rampa di ingresso da via Giovanni Antonio Campano e via dei Ciliegi;- SS163 Amalfitana oggi e fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del costone roccioso, è attivo il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, tra Cetara e Vietri sul Mare.- Caserta, chiuso, per lavori, fino alle 18.00, il Ponte di Ercole. – SS700 della Reggia di Caserta, per lavori, fino al 14 novembre 2020 dalle ore 21 alle ore 6 chiude al traffico la Galleria Parco della Reggia in entrambe le direzioni. I lavori sono sospesi i giorni festivi.TRASPORTO PUBBLICO- Anm comunica che, il servizio delle Funicolari di Mergellina e Chiaia è temporaneamente sospeso, per problemi tecnici. Regolare la Metro linea1- Fino a domenica 11 ottobre, per consentire a Rete Ferroviaria Italiana di eseguire interventi di manutenzione straordinaria e potenziamento tecnologico, sospesa la circolazione dei treni sulla linea Napoli-Salerno, via Monte del Vesuvio. Previste cancellazioni o limitazioni di percorso.

