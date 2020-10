Mirone:” Napoli ? Squadra più protetta d’Italia”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto il professor Vincenzo Mirone, responsabile della Consulta medica e tamponi Covid-19 della SSC Napoli: “Bolla? È un concetto importante ma anche a rischio. Sono soggetti tutti negativi: il Napoli ha fatto la vera bolla ed è la squadra più protetta. Il Napoli ha tutta la squadra sana. Domani sarà rinnovato il protocollo tra Napoli e Federico II: a Castel Volturno sono andati giocatori negativi. Le altre squadre che mandano i loro giocatori in giro per il mondo pongono in essere qualcosa di alto rischio. Il protocollo della FIGC va assolutamente rivisto, fatto in una fase diversa. È un protocollo scritto a maggio e va cambiato. Vedremo con il DPCM cosa cambierà anche nel calcio: ma, il secondo tampone è spesso positivo ma senza una carica virale infettante ed il concetto di un unico tampone è giusto, così come fare una quarantena di 10 giorni. Se si fosse fatta una bolla in queste due settimane per il calcio senza inutili amichevoli, avremmo cancellato tutti i positivi e saremmo ripartiti da zero. Con l’attuale protocollo si va verso play off e play out”.

Fonte Tuttonapoli.it