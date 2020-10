Minori, una città in attesa: il reportage di Positanonews dopo i tamponi. Dopo la notizia dei 3 cittadini di Minori, in Costiera Amalfitana, risultati positivi al covid-19, il sindaco Andrea Reale ha messo in atto ogni procedura possibile per limitare al massimo i danni. Terminato il tracciamento dei contatti, questa mattina di lunedì 19 ottobre 2020, con l’aiuto della PA Millenium Amalfi, sono stati effettuati ben 53 tamponi. Tra qualche giorno si saprà l’esito.

Minori, dunque, è una città in attesa: le strade sono deserte, probabilmente simbolo dell’ansia e della preoccupazione che affligge i cittadini. Dalla Costa d’Amalfi, però, stanno giungendo ottime notizie, tra guarigioni di persone che erano risultate positive, e tamponi dall’esito negativo. Speriamo, dunque, che anche per Minori questo brutto momento passi in fretta e nel miglior modo possibile.

Reportage di Valeria Civale