Minori, ricostruiti i contatti con i tre positivi: 50 in isolamento

Durante la notte nelle prime ore del mattino si è ricostruita la catena dei contatti relativa ai tre casi di positività al coronavirus registrati ieri a Minori.

Le persone colpite non presentano sintomi della malattia, ma hanno avuto occasioni di contatto tra di loro nei giorni passati. Le circa 50 persone che hanno avuto contatto con i 3 positivi sono attualmente sottoposte al periodo di isolamento con il supporto delle associazioni di volontariato e dell’amministrazione comunale, a tutti sarà praticato come da protocollo il tampone. La situazione per il momento è sotto controllo e non desta particolari allarmi, mi sento di rassicurare la cittadinanza sulla prontezza ed efficacia delle misure adottate – dice il sindaco Andrea Reale.

Va ribadito, però, che è assolutamente necessario il rispetto rigoroso delle misure di contenimento per scongiurare l’incremento dei contagi: l’esito e la durata di questa lotta dipendono dai comportamenti di ognuno di noi, ciascuno si faccia carico della propria responsabilità anche a costo di qualche cambiamento nelle abitudini personali.