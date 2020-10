Minori, protesta pacifica. Sul campetto appeso un lenzuolo: “Se lavorare non è più un diritto, pagare le tasse non è più un dovere”

Minori: i cittadini del Comune della Costiera amalfitana si sono svegliati questa mattina con una sorpresa simbolo di una protesta silenziosa. Sulla grata del campetto di Minori, sul lungomare, è stato appeso un lenzuolo dove campeggia la scritta: “Se lavorare non è più un diritto, pagare le tasse non è più un dovere”. Un gesto pacifico eppure molto significativo per ribellarsi alla decisione dell’ultimo Dpcm che costringe le attività a chiudere alle ore 18. Davvero una bella iniziativa. Per far sentire la propria voce non c’è bisogno di violenza.