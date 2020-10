Minori, massima trasparenza dal comune: ecco il bollettino Covid-19

Minori (Salerno). L’amministrazione Reale è al lavoro per la seconda ondata di contagi da covid-19 che ha crudelmente colpito la Città del Gusto. Ecco i primi dati ufficiali e un bollettino da parte del comune di Maiori, relativo al 20 ottobre. Risultano 13 tutt’ora positivi e, purtroppo, ancora nessun guarito, anche se la maggior parte delle cartelle cliniche dei contagiati non destano preoccupazioni.

Fino metà ottobre non vi era esigenza di comunicare dati riferiti a casi di positività al Covid19 in quanto a Minori, da inizio pandemia e fino a metà ottobre, non si era rilevato nessun caso – ha dichiarato il sindaco Andrea Reale.

Cominciamo oggi, comunicando i dati al 20 ottobre 2020 (ultimi dati ufficiali in nostro possesso) e procederemo a comunicazioni aggiornate al ricevimento di nuovi risultati futuri. Un impegno di trasparenza assoluta che la nostra amministrazione ha deciso di assumere nei confronti dei cittadini, utilizzando uno schema di facile lettura. L’occasione ci permette di ricordare, che nell’ambito del Comune di Minori, i dati veritieri ed ufficiali sono quelli comunicati con il presente prospetto. A partire dal prossimo comunicato relativo ai risultati dei test effettuati in data 21.10.2020, il presente prospetto aggiornato, sarà il primo ad essere divulgato ai cittadini e alle testate giornalistiche.