Minori. Lavori di costruzione della strada Villamena – Capoluogo.

A seguito di una accurata e capillare attività di recupero dei residui mutui ancora disponibili, il Comune di Minori si accinge a disporre la definitiva completa progettazione della strada di collegamento Villamena-Capoluogo. Va puntualizzato che per questa opera di estrema importanza, cui l’Amministrazione non ha smesso di dedicare la dovuta attenzione, non esiste ad oggi alcuna progettazione utilizzabile, contrariamente a quanto vanno strumentalmente affermando alcuni esponenti consiliari di minoranza, usi alla divulgazione di palesi falsità in sostituzione di argomenti politici di cui continuano a mancare. Sono già avviate le procedure per l’individuazione dei possibili canali di finanziamento, nella consapevolezza che si tratta di un intervento indispensabile di cui beneficerà l’intera collettività e che segnerà una tappa ulteriore lungo la strada del progresso civile e sociale di Minori.