Minori: la novena a santa Trofimena

Grazie a Dio ed alla meno pericolosità della situazione Covid a Minori,( nonostante sia consigliata la massima attenzione) la basilica di santa Trofimena resta aperta di sera, per consentire il normale svolgimento delle funzioni programmate.

Da lunedì 26 è iniziata la tradizionale “novena” in onore della Santa, il cui giorno di festa cade il 5 di novembre. Nonostante tutto, quindi, si registra una discreta presenza di fedeli tra i banchi, rispettosi delle distanze dovute ed osservanti delle direttive del parroco don Ennio Paolillo anche per ricevere l’Eucarestia. Difatti, onde evitare eventuali possibili assembramenti, è lo stesso parroco, o qualche ministro straordinario, a raggiungere il fedele al proprio posto per depositargli nelle mani l’Ostia consacrata.