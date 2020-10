Minori, il sindaco Andrea Reale: “164 tamponi, una prova di efficienza straordinaria”

Riceviamo e pubblichiamo

Minori, costiera amalfitana. Il sindaco Andrea Reale comunica: “Interpretando i sentimenti di tutta la comunità di Minori, sento il dovere di ringraziare quanti in queste ore hanno collaborato per effettuare i tamponi in sicurezza. In particolare ringrazio i volontari della Millenium, i consiglieri comunali e gli assessori, il Comando dei Vigili Urbani, il COC del Comune di Minori, i dirigenti della ASL, la Dott.sa Montella e il Dott. Landi, ma soprattutto l’USCA Cava/Costiera: Dott.sa Giordano Caterina, Dott.sa Landolfi Patrizia, Dott. Stefano Conti che in data odierna hanno effettuato 164 tamponi che, già domani mattina, alle 8.30, saranno consegnati al laboratorio dell’Azienda Universitaria San Giovanni e Ruggi di Salerno per essere processati. Un lavoro di squadra straordinario, fatto con il cuore da persone speciali ed instancabili, una prova di efficienza e collaborazione davvero unica. Mi auguro di ricevere i risultati nel più breve tempo possibile, contando sulla preziosa sinergia instaurata con la Dott.sa Borrelli, Direttrice Sanitaria del Ruggi d’Aragona, la quale, pedissequamente, segue da mesi e con particolare attenzione i risultati dei tamponi della Costa D’Amalfi, comunicando i risultati in breve tempo e permettendo così di combattere fattivamente e tempestivamente la rete dei contagi. Ancora un pensiero e la mia riconoscenza a tutti voi, per il lavoro svolto finora e quello ancora da svolgere. Un caro saluto a tutti i cittadini di Minori a cui sono legato da profondo affetto. Sono sicuro che ognuno saprà fare la sua parte per debellare questo maledetto Covid 19. Un augurio di presta guarigione ai 13 cittadini positivi: siamo vicini a tutti voi e potete contare sull’aiuto della nostra comunità. In ultimo, ma non per ultimo, un bacio a tutti i bambini di Minori che sono il nostro futuro e sapranno essere diligenti in queste settimane: sono convinto che ci sorprenderete…. Minori va Oltre e non si arrende, UNITA e Solidale”.