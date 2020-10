Minori, il Ristorante “Giardiniello”, in occasione dei 60 anni di Diego Armando Maradona: “Quando nel 1989 venne a pranzo da noi”

Minori. In occasione dei 60 anni di Maradona il Ristorante Pizzeria “Giardiniello” gli dedica un post su Facebook: “Oggi è il suo compleanno. Era il 1989 e lui, Diego Armando Maradona decise di venire a pranzo da noi! Fu, all’epoca, per i fondatori Nonna Nunzia e Nonno Franco e i loro figli, Paola, Tony e Giovanni, un’emozione indescrivibile! Vi lasciamo qui le parole di Tonino, attuale proprietario, nel raccontare quei magici momenti! AUGURI DIEGO. “«Ancora oggi, a distanza di 31 anni, ho i brividi solo a pensare che tra i nostri ospiti c’è stato il grande Diego Maradona – ci racconta Antonio Di Bianco – Una volta a tavola ritrovò il sorriso, gradendo la nostra cucina, i piatti della tradizione. Intanto noi chiudemmo il cancello del ristorante ma qualcuno pensò persino di scavalcare. A un tratto Diego si alzò e disse: “Devo andare da loro, dalla mia gente” e fu un tripudio, con gente che piangeva e non riusciva a trattenere quell’emozione fortissima soltanto nel poterlo vedere. Prima di salutarlo gli chiesi autografi per alcuni cari amici. Lui mi disse di trascrivergli i nomi col mio indirizzo di posta e dopo una settimana ricevetti una busta con sue foto autografate con dedica. Un ricordo indelebile nel mio cuore e in quello di tanti in Costiera Amalfitana».