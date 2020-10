Minori, il cimitero comunale resta chiuso nei giorni 1 e 2 novembre. Ecco gli orari degli altri giorni

Riceviamo e pubblichiamo

Minori, costiera amalfitana. Il sindaco Andrea Reale “avvisa la cittadinanza che, in considerazione della particolare situazione legata all’emergenza epidemiologica, il cimitero comunale osserverà i seguenti orari di apertura:

Venerdì 30 e Sabato 31 ottobre dalle ore 7,30 alle ore 18,00 con accessi contingentati e nel rispetto delle normative vigenti (mascherina obbligatoria, distanziamento di almeno 1 mt, evitare assembramenti e igienizzazione delle mani).

Nei giorni 1 e 2 novembre il cimitero resterà chiuso al pubblico. In accordo con il parroco, le Sante Messe saranno celebrate nella Basilica di S. Trofimena.

Il giorno 2 novembre, la benedizione delle tombe avverrà a porte chiuse alle ore 15,30 con la trasmissione in streaming sul canale Youtube “Comunità ecclesiale di Minori” e in diretta Facebook sulla pagina “ViaNova”.

Il Cimitero riaprirà regolarmente Mercoledì 4 novembre con gli orari consueti:

Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00

Domenica dalle ore 7,30 alle ore 13,00.

Confidiamo nella sensibilità e responsabilità di ognuno, affinché tutto si svolga in serenità e tranquillità, oltre che in piena sicurezza, sebbene rinunciando a questo atto di pietà verso i defunti che la nostra popolazione non ha mai fatto mancare. Insieme supereremo questo momento di prova”.