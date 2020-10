Minori, dallo screening effettuato dall’Asl su 53 persone sono risultati positivi 8 cittadini di Minori e 4 di Maiori . Lo abbiamo annunciato stasera, questa volta senza specificare, e ancora una volta avevamo ragione ci sono altri casi. A comunicarlo, dopo i risultati dell’ASL di Salerno, il primo cittadino

Il sindaco di Minori Andrea Reale comunica: “Si aggrava purtroppo la situazione epidemiologica a Minori, a seguito dello screening effettuato dall’ASL su circa 50 persone. Sono risultati positivi al virus 8 cittadini di Minori e 4 cittadini di Maiori, mentre su altri 6 è in corso un approfondimento di indagine. E’ partita immediatamente la procedura di tracciamento per risalire ai contatti recenti dei soggetti positivi, ai quali è stato comunicato l’obbligo di isolamento per tutto il periodo di quarantena previsto. I contagiati risultano al momento asintomatici, salvo uno che presenta una lieve sintomatologia riferibile al virus. E’ stato allertato subito il Centro Operativo Comunale che, all’esito degli ulteriori risultati dei test diagnostici, si accinge a valutare le misure da adottare per scongiurare l’ulteriore diffondersi dell’epidemia. Nel frattempo è indispensabile che tutti applichino con assoluto rigore le misure ben note:

– uso continuo della mascherina sia all’aperto che al chiuso;

– distanziamento interpersonale, anche con familiari ed amici;

– lavaggi continui ed accurati delle mani.

Ai negozianti e a tutti gli esercenti commerciali si raccomanda di far rispettare le entrate regolamentate all’interno dei locali e di attenersi agli obblighi previsti da decreti e ordinanze, oltre a invitare ripetutamente la clientela all’uso degli igienizzatori.

Si ricorda in particolare il limite posto alle feste private, le regole per le attività di ristorazione, il lavoro on line da incentivare al massimo, l’opportunità di uscire e spostarsi il meno possibile, nonché il divieto di qualsiasi forma di assembramento.

Col concorso di tutti, certamente ce la faremo.