Minori. Continuano i tamponi, Positanonews sul posto. Continuano i tamponi a Minori, in Costiera Amalfitana, dopo il tracciamento in relazione ai nuovi positivi (10 cittadini) che sommati agli altri 3 risultati positivi in precedenza assommano in totale a 13 positivi sul territorio comunale.

A partire dalle ore 12.00 presso il lungomare di Minori ha preso il via lo screening, con l’aiuto fondamentale della P.A. Millenium di Amalfi.

Positanonews sul posto, video di Valeria Civale.