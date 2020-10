Minori, bagarre in consiglio. Il sindaco a Cioffi: “Poveraccio, sei una vergogna umana” – VIDEO

Minori (Salerno). Si è tenuto ieri il consiglio comunale andato in onda sulla pagina Facebook del comune alle ore 19:00, a cause delle evidenti misure di contenimento del covid-19. Il consiglio è durato oltre un’ora, si temeva una possibile istituzione di zona rossa a causa dell’elevato numero di contagi nel comune, ma al centro dell’attenzione dei minoresi – e non solo – è finito tutt’altro.

Lei è talmente piccolino che supera di gran lunga il pagliaccio, molto peggio di Fulvio Mormile. Lei è la vergogna umana, glielo dico io. Con dure parole il sindaco Andrea Reale ha replicato al consigliere di minoranza, Antonio Cioffi, il quale aveva sollevato la vicenda della progettazione della stradina interna per la borgata di Villamena. Lei mi viene a parlare di voti, come se a me servissero i voti di Villamena per stare seduto a questo posto – ha aggiunto Reale tra urla furiose e un pugno e l’altro sul tavolo, dopo essersi sentito accusato di aver fatto voto di scambio sulle condizioni della strada.

La strada di Villamena aveva la problematica di quella strada che adesso va dal Cimitero al Monte, dov’è stato fatto un papocchio, è entrata la Procura della Repubblica. – ha poi chiarito Reale. Sei piccolino, sei poverino, sei un poveraccio – ha aggiunto il sindaco, prima di scusarsi per i toni alti e per le ingiurie.