Minori. Avviato il tracciamento per i positivi dei paesi vicini, il sindaco: “Restate in casa fino all’esito”. In seguito ai risultati dei 164 tamponi del 21.10.2020, di cui sono arrivati i risultati nella totalità, da dove si evince un solo positivo residente in Minori, abbiamo avviato il tracciamento relativo ad altri positivi residenti in paesi limitrofi in correlazione con cittadini di Minori.

Il lavoro di tracciamento è iniziato immediatamente già nella serata di ieri 23.10.2020 ed avvisati i soggetti da sottoporre a tampone, che presumibilmente verranno effettuati ad inizio della settimana prossima, ma di tale evenienza vi terremo informati.

Come sempre vale la regola per coloro che hanno ricevuto comunicazione di sottoporsi a tampone di restare in isolamento presso la propria abitazione, estendendo l’invito ai familiari conviventi di limitare il più possibile le loro relazioni sociali.

La corretta prassi per limitare ed arginare il fenomeno del contagio è affidato alla responsabilità individuale di ciascuno nel seguire con scrupolo tutte le regole.