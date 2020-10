Minori, attivato lo sportello di ascolto: trasformiamo l’ansia da pandemia in crescita interiore!

Il Comune di Minori in questo periodo di difficoltà offre uno spazio di ascolto e sostegno psicologico per trasformare le paure e le angosce causate dal clima pandemico in opportunità di crescita e benessere interiore. Lo sportello sarà attivo grazie alla disponibilità gratuita di tre psicologhe , la dott.ssa Anna Villani del Centro Antiviolenza Costa D’Amalfi, la Dott.ssa Angela Matarazzo psicoterapeuta esperta in traumatologia, la dott.ssa Francesca Massari con esperienza di supporto a pazienti oncologici.

Lo sportello telefonico ha l’obiettivo di offrire ascolto e sostegno per particolari condizioni di difficoltà vissute dalle persone in seguito all’emergenza epidemiologica.

In base all’esigenza dell’utente concordando preventivamente con la psicologa di riferimento sarà anche possibile svolgere le consulenze tramite i canali Skype e whatsapp.

Lo sportello sarà attivo il:

Martedì dalle 16.00 alle 18.00

dott.ssa Anna Villani 3496924544

Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00

Dott.ssa Francesca Massari 3334477424

Giovedì dalle 16.00 alle 18.00

Dott.ssa Angela Matarazzo 3286179308