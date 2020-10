Minori, allestita la tenda grazie alla PA Millenium: al via i 46 tamponi

Dopo la notizia dei 3 cittadini di Minori risultati positivi al covid-19, il sindaco Andrea Reale ha messo in atto ogni procedura possibile per limitare al massimo i danni, circoscrivendo il contagio in una zona ristretta.

Questa mattina del 19 ottobre, la PA Millenium Amalfi ha dimostrato ancora una volta la costante presenza sul territorio quando si invoca il suo aiuto. I volontari, infatti, hanno concluso di recente l’allestimento con una tenda in Via Lama in occasione dei tamponi che l’Asl preleverà dai 46 cittadini individuati nella rete dei contatti con i positivi al covid-19.