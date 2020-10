Meteo. Le previsioni del Nautico di Piano di Sorrento per il fine settimana: sole e qualche nuvola. Continua la collaborazione con l’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, che ci fornisce le previsioni meteo dettagliate per tutta la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina, grazie ad una stazione meteo che abbraccia la zona e consente di dare previsioni meteo geolocalizzate.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONEO

Mentre sull’atlantico si susseguono profonde depressioni, sul mediterraneo si affaccia una alta pressione che ci accompagnerà almeno fino a domenica. Oggi giornata con sole ma con nuvolosità in aumento nel pomeriggio – sera e possibilità di qualche goccia di pioggia in nottata. Venerdì con scarse nuvole in mattinata ma prevalenza di sole. Sabato con sole mentre Domenica aumentano le nubi ma senza fenomeni di rilievo. Venti prevalentemente deboli da W, temperatura mite nella norma.

Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina