Meta-Vico Equense, il programma “Chi l’ha visto” torna sul caso di Luigi Celentano. Gli inviati a Novara per cercarlo

Meta – Vico Equense. Questa sera alla trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto” si torna a parlare del caso di Luigi Celentano, il ragazzo scomparso nel febbraio 2017 quando aveva appena 18 anni. Da quel giorno di “Giggino Wifi” – come in tanti affettuosamente lo chiamavano – non si erano avute più notizie. Poi alla redazione del programma di Rai 3 arriva una segnalazione da parte di un negoziante di Novara che afferma di aver visto Luigi entrare nel suo negozio pochi giorni prima. Le immagini registrate dalla videocamera di videosorveglianza di un bar vicino riprendo un ragazzo che somiglia tantissimo a Luigi sia nell’aspetto fisico che nelle movenze. Fulvia Ruggiero, la madre di Giggio Wifi, è certa che il ragazzo del video è suo figlio.

Questa sera parla anche Giovanni, il papà di Luigi il quale, dopo aver visto il video, non riconosce in quelle immagini il figlio. Dichiara di esserci una grande somiglianza ma quel giovane non è il figlio Luigi: “E’ solo un miraggio… Io penso che se Luigi stava qui una telefonata la faceva, sicuramente ci dava un segnale”.

Fulvia viene messa in contatto telefonico con l’ex marito sostenendo che il giovane nel video è proprio il loro Luigi. Ma Giovanni resta della sua convinzione continuando a sostenere che il soggetto del video è solo una persona che somiglia a Luigi ma non è lui. Fulvia, invece, sostiene che l’ex marito non è attendibile.

Gli inviati del programma “Chi l’ha visto” sono andati a Novara per cercare il giovane del video. Il barbiere che ha mandato la segnalazione dell’avvistamento alla redazione dichiara di averlo riconosciuto quando è entrato nel suo negozio aggiungendo che il ragazzo parlava con un tipico accento napoletano. Inoltre il giovane ha preso il numero di un corso di kickboxing, un’altra passione di Giggino Wifi. Dopo è andato nel negozio accanto che vende sigarette elettroniche ed il commerciante dichiara che il giovane era disorientato e non dovrebbe essere di Novara, perché nessuno lo ha mai visto. Ma anche il secondo commerciante si dichiara sicuro che il giovane entrato nel suo negozio sia davvero Luigi.

Dopo quel giorno il ragazzo del video non è più stato avvistato in zona. Il ragazzo ha con sé uno zaino con dentro un pallone arancione ed è in possesso di una cassa bluetooth per ascoltare la musica.

Ancora una volta viene lanciato l’appello al giovane del video di farsi vivo con la redazione con la speranza si tratti veramente di Luigi Celentano.