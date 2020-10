Meta/Vico Equense. Al Positanonews TG lo speciale su Luigi Celentano con la madre: “Super convinta che sia lui”.

Nel corso del Positanonews TG di questo pomeriggio siamo tornati a parlare di Luigi Celentano, il ragazzo scomparso nel febbraio 2017 quando aveva appena 18 anni. Da quel giorno di “Giggino Wifi” – come in tanti affettuosamente lo chiamavano –, assiduo frequentatore di Piano di Sorrento, originario di Meta e Vico Equense, non si erano avute più notizie. Poi alla redazione del programma di Rai 3 arriva una segnalazione da parte di un negoziante di Novara che afferma di aver visto Luigi entrare nel suo negozio pochi giorni prima.

Fulvia Ruggiero, la madre di Giggio Wifi, è certa che il ragazzo del video è suo figlio. E lo ha ribadito ancora anche nel corso del nostro telegiornale.

“Come ho specificato pure durante l’intervista di Chi l’ha visto io reputo il riconoscimento del mio ex marito come non attendibile, perché oltre ad aver problemi di vista, Luigi ha visto suo padre si e no una decina di volte durante l’intero arco della sua vita, quindi il padre non sa neanche come si muove, come si comporta, le sue abitudini. Cosa che invece so io. Sono sempre super convinta, pure perché ho avuto la conferma da questi negozianti con cui il ragazzo ha parlato, che sono a loro volta convinti sia lui”.

“Io suppongo lui non abbia una vera e propria residenza e che si sposti in continuazione. Parecchie persone mi hanno criticata, dicendo che sarei dovuta andare da lui, ma se io mi sono rivolta a dei professionisti della ricerca un motivo ci sarà. Perché io non sono così in grado di cercare una persona. Ma non escludo di andarci, avevo persino pensato di trasferirmi lì, anche se suppongo che Luigi si continuerà a spostare. Quello che mi preoccupa di tutta questa situazione è che il primo avvistamento, che è avvenuto nella zona di Modena, ed ecco perché dicevo che il ragazzo probabilmente si sposta di continuo, dicevano che non era malvestito, era ordinato e curato. Invece, per l’ultimo avvistamento a Novara dicevano che si trattava di un ragazzo piuttosto disordinato. Quindi a parte il dimagrimento che non è da poco, la mia preoccupazione va proprio a queste problematiche qui, che suppongo possano essere anche economiche”.

“Chi l’ha visto si è occupato del caso per un intero mese, ma ora veramente ho chiesto un attimo di stacco, perché a livello psicologico non è da poco battere sempre su un argomento così doloroso. E poi notavo che tutte le attenzioni si stavano dirigendo verso la mia persona e non più verso il ritrovamento di Luigi. Quindi voglio sfatare questa cosa che dice che io mi vorrei mettere in evidenza. Lo sciacallaggio sulla scomparsa di un figlio è veramente qualcosa di grave”.

“I veri problemi di Luigi, inoltre, non sono stati trattati. Del bullismo non se n’è parlato quasi più. Io ho sofferto molto assieme a Luigi per questa situazione”.