Meta. Questa sera attesissimo l’appuntamento su Rai 3 con la puntata di “Chi l’ha visto” nella quale si è parlato dell’argomento che da qualche giorno anima i social ed ha portato una ventata di speranza in penisola sorrentina, ovvero il presunto ritrovamento di Luigi Celentano, il ragazzo scomparso nel febbraio 2017 quando aveva appena 18 anni. Da quel giorno di “Giggino Wifi” – come in tanti affettuosamente lo chiamavano – non si erano avute più notizie. Spasmodiche le ricerche, gli appelli in tv e sui social, ma del ragazzo nessuna traccia. I misteri intorno alla sua scomparsa sono sempre stati tantissimi e molteplici le ipotesi formulate.

Poi finalmente alla redazione della trasmissione di Rai 3 arriva una segnalazione da parte di un negoziante di Novara che afferma di aver visto Luigi entrare nel suo negozio pochi giorni prima. Il commerciante si è rivolto al bar vicino alla sua attività e, visionando le immagini della videocamera di sorveglianza, ha appurato che il ragazzo era entrato per bere un caffè. La sequenza video è stata inviata a Rai 3 che ha provveduto a contattare immediatamente Fulvia Ruggiero, la mamma di Luigi, la quale – dopo aver guardato e riguardato il video – afferma di riconoscere in quel ragazzo il suo Luigi.

Questa sera Fulvia era in studio ed ha ribadito la sua sicurezza sul fatto che il ragazzo ripreso dalla videocamera del bar è proprio suo figlio, anche se dimagrito rispetto a com’era al momento della scomparsa. Fulvia afferma di aver riconosciuto i lineamenti del volto del figlio, il modo di vestire tipico di Luigi (giubbino in pelle e maglia con cappuccio), il colore dei capelli un po’ schiariti (proprio come piacevano a lui). E poi riconosce la gestualità di Luigi, in particolare il modo in cui apre una caramella strappandone la carta con i denti, proprio come era solito fare suo figlio.

Per Fulvia, quindi, non ci sono dubbi. Il ragazzo ripreso nel video è suo figlio Luigi ma afferma di non andare a Novara a cercarlo perché non saprebbe da dove cominciare, sarebbe come cercare un ago in un pagliaio. Dichiara che la sua casa è sempre aperta per lui e che Luigi troverebbe sicuramente una situazione diversa e più tranquilla, con la possibilità da parte del suo nuovo compagno di poterlo anche inserire nel mondo lavorativo. E spera che suo figlio possa fare una telefonata per poter sentire la sua voce.

Noi non possiamo affermare con certezza che il ragazzo nel video sia effettivamente Luigi Celentano ma confidiamo nell’intuito che solo una madre può avere e ci auguriamo con tutto il cuore che quel giovane sia veramente Giggino Wifi e che presto possa far avere sue notizie per concludere nel migliore dei modi questa lunga vicenda, durata oramai più di tre anni.