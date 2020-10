Meta. Porzio: “Col sindaco Tito abbiamo chiesto di far aprire ristoranti la sera, economia in ginocchio”. L’amministrazione comunale di Meta, in Penisola Sorrentina, ha chiesto una deroga alla Regione Campania, chiedendo di permettere ai ristoranti di restare aperti in orario serale. Sentiamo in esclusiva Roberto Porzio per Positanonews.

“E’ stata una richiesta bella e fatta e ponderata più volte. Abbiamo fatto anche un consiglio comunale, perché abbiamo percepito che a Meta stiamo decisamente bene, ci sono poche cose da dover controllare. L’economia sta in grandissima difficoltà, ma noi stiamo cercando anche di dare un contributo”.

“Abbiamo chiesto una deroga alla Regione Campania – ha proseguito – perché a Meta si sta procedendo molto molto bene, le cose da controllare sono semplici ed in maniera efficace riusciamo a fare in modo che non ci siano assembramenti. Stiamo anche procedendo con delle piccole idee per dare una mano ai commercianti e rimetterci in carreggiata”.

“Siamo in difficoltà e questo è il momento per noi politici di dare una mano ai cittadini”.