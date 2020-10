Meta – Liceo Marone: dipendente ATA positivo al covid-19, ma era già in isolamento

E’ di alcune ore fa la notizia riportata da Positanonews riguardo la chiusura in via precauzionale del Liceo Publio Virgilio Marone di Meta. Il provvedimento è stato posto in essere in seguito alla positività di un collaboratore del personale ATA, ma, ripetiamo, si tratta esclusivamente di una soluzione temporanea. Il dipendente era già in isolamento domiciliare e l’emergenza è stata gestita nel migliore dei modi.

Intanto si procede con lo screening al personale che ha avuto contatti con il positivo, nella speranza di conoscere gli esiti quanto prima per poi procedere alla riapertura del Liceo in tutta sicurezza.