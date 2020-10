Meta, le precisazioni del sindaco Giuseppe Tito sulla giovane cittadina risultata positiva al Covid-19

Meta. Il sindaco Giuseppe Tito, con un post sulla sua pagina Facebook, condivide una comunicazione importante: “Al fine di evitare il diffondersi di notizie non attinenti alla situazione reale, vi rendiconto della situazione relativamente alla giovane donna risultata positiva al COVID-19.

Da venerdì la donna ha accusato lievi sintomi. Domenica 4 ottobre è stata sottoposta a tampone. In data odierna è risultata positiva. Conseguentemente alla positività TUTTO il nucleo familiare (già in isolamento da venerdì) verrà sottoposto a tampone naso-faringeo. Al momento non risulta NESSUNA positività al COVID-19 nei plessi dell’istituto comprensivo Buonocore Fienga, motivo per cui ad ora non vi è nessuna situazione che possa pregiudicare il normale andamento delle lezioni.

Essere fiduciosi nelle procedure Anticovid adottate nei nostri plessi ove è presente un referente covid che è in stretto contatto con Dipartimento di prevenzione competente ad indicare i protocolli e le procedure da seguire in caso di accertamento di contagi.

CONSAPEVOLEZZA e rispetto, ma senza vivere nella paura”.