Meta, il sindaco Giuseppe Tito aggiorna i suoi cittadini in diretta circa l’emergenza sanitaria in corso e le modalità con le quali si procederà nel caso in cui la bambina delle scuole elementari dovesse – speriamo che non sia così – risultare positiva al covid-19. L’appello del primo cittadino metese è anche rivolto a tutti i giovani, tramite un messaggio di sensibilizzazione rispetto ad una problematica comune.

Attualmente a Meta risultano 11 concittadini che hanno contratto il covid. Nessuno risulta ricoverato, hanno lievi sintomi e stanno a casa.

Ieri insieme all’assessore Aiello abbiamo fatto un post per chiarire alcune voci che venivano portate all’attenzione dei genitori. Vi chiedo di ascoltare solo quello che vi viene detto dal vostro sindaco o amministrazione.

I fatti sono questi: Una mamma domenica 4 ottobre ha fatto il tampone e ieri è arrivata la risposta positiva. Su questo abbiamo attivato tutte le procedure per la scuola, è stato richiesto da parte della pediatra il tampone anche per i propri figli, a breve sapremo i risultati. La figlia della persona in questione non va a scuola da venerdì e dovesse risultare positiva, tramite l’Asl si chiederanno i nominativi dei bambini che fanno parte della classe di quarta elementare per effettuare i tamponi.

La preside ha riconfermato gli orari della didattica così come sono iniziati anche per l’andamento. Domani mattina abbiamo appuntamento con dirigente per definire alcuni aspetti. Si sta anche ragionando di evitare maggiori assembramenti all’ingresso delle scuole, o con orario diverso o con nuovo metodo di didattica. Tutto questo sarà condiviso con il dirigente.

In questa emergenza non farò mai un passo indietro, io avanti e i miei cittadini dietro.