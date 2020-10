Meta. Il sindaco Giuseppe Tito, in una diretta su Facebook, afferma: “Oggi a Meta abbiamo avuto altri tre contagi (nel momento in cui scriviamo si sono registrati ulteriori tre casi di positività, quindi i contagi di oggi a Meta sono sei) ed aspettiamo risposte per altri 10/15 tamponi. La situazione è in netto aumento. Mi dispiace di constatare che le mie parole vanno al vento per colpa di incoscienti che non vogliono capire la gravità della situazione. Non intendo più avere la pazienza. Lo dico per l’ultima volta: chi è oggetto di prescrizione di tampone non deve uscire di casa. Ci sono persone che aspettano di fare il tampone e senza senso di responsabilità camminano per strada. Adesso basta perché se queste persone le becco io personalmente gli faccio male. Perché qui si scherza con la salute delle persone.

Ognuno è libero di fare quello che vuole, di gestire come meglio crede la propria vita, però non deve dare fastidio agli altri. Non ci saranno sconti per nessuno. Questa mattina avevo chiesto di evitare di fare assembramenti giù alle spiagge e mi sento preso in giro da tutte quelle persone che da stamattina hanno fatto esattamente il contrario. Gli stessi genitori con i bambini che poi lunedì saranno portati a scuola, gli stessi genitori che poi porteranno i bambini al calcetto, all’oratorio. Non siete in grado di gestirvi, fatto salvo tutte quelle persone (a cui va il mio ringraziamento) che sono rispettose di tutte le disposizioni.

Oggi ho convocato una riunione al Comune con tutti i membri dell’amministrazione e di comune accordo abbiamo preso delle decisioni. La situazione non è buona ma voi non lo volete capire. Volete andare al mare, a fare la partita di calcetto, al bar, al ristorante, vogliamo fare tutto. Purtroppo avete bisogno che un sindaco debba intervenire mettendo delle restrizioni perché alcune persone ritengono di vivere la vita a modo loro fottendosene della salute degli altri.

Oggi ho firmato un’ordinanza allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del Covid-19. Ecco il contenuto: