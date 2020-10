Meta. Il sindaco Giuseppe Tito è intervenuto con una diretta sulla sua pagina Facebook durante la quale chiarisce come la situazione epidemiologica nella città della penisola sorrentina al momento sia abbastanza buona, in quanto ad oggi a Meta si registrano solo 13 cittadini positivi al Covid e si aspetta il ritorno dei tamponi di altre tre persone per dichiararne l’avvenuta guarigione.

Il primo cittadino affronta poi altre problematiche legate all’emergenza sanitaria che sta coinvolgendo la nazione e la Regione Campania. Si rivolge come sempre ai suoi concittadini invitandoli a non abbassare la guardia ed a rispettare le regole.