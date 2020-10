Meta. Il commento notturno di Peppe Tito che sembra pensare al dopo. Lo stress per il lockdowo del coronavirus Covid-19 o altri motivi, ma da dopo le elezioni di Sorrento e Massa Lubrense, uno dei sindaci più noti della Campania della Penisola sorrentina , Peppe Tito, sembra sempre parlare di lasciare in futuro prossimo la carica , ecco questo post notturno

In giornate come queste, capisci realmente quanto bella sia la carica di Sindaco.

Sembra tutto difficile e complicato, c’è gente che critica e chi strumentalizza ma dentro di te senti il “ dovere “ di trovare una soluzione, di agire per difendere i tuoi cittadini e per mettere al sicuro i tuoi bambini.

Nel limite dei tuoi poteri, ragioni come un genitore e cerchi di interpretare il pensiero dei tuoi giovani. Alla fine agisci con la consapevolezza che solo il domani ti dirà se la scelta è stata quella giusta.

Porterò per sempre con me le sensazioni e le tante emozioni belle e brutte di questi giorni, consapevole di aver sempre dato tutto e certo di continuare a dare sempre di più 💪.

Giuseppe Tito sindaco del Popolo. NOI CE LA FAREMO. AVANTI TUTTA.