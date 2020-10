Meta. Donati kit gratuiti e materiali di protezione individuali a tutti i plessi scolastici. A darne la notizia è stato il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina, Giuseppe Tito, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, che pubblichiamo di seguito:

Marigo Italia srl, ha voluto essere vicina alle comunità della penisola sorrentina ed in particolare a quella Matese, donando kit gratuiti e materiali di protezione individuali a tutti i nostri plessi scolastici. Quindi avete a disposizione ulteriori supporto per le attività di screening e protezione sanitaria. Stiamo producendo ogni sforzo possibile per proteggere al meglio i nostri concittadini anche attraverso la velocizzazione del procedimento dei tamponi. Giovedi u. s. , abbiamo incontrato la Direzione Sanitaria Regionale della Campania ponendo proprio il problema dei tempi dei tamponi troppo lunghi ed anche in questo sono convinto che la situazione migliorerà.Io non mi fermo e percorro ogni strada, anche se dovesse essere piena di curve ed ostacoli, io ho il dovere di proteggere e tutelare la comunità che amministro. Ringrazio ancora la stessa Marigo Italia srl, che ha donato all’ospedale di Sorrento un modulo aggiuntivo dell’attrezzatura per processare i tamponi ,adesso siamo tutti impegnati nella ricerca dei reagenti adatti ed io sono ottimista proprio per lo spirito collaborativo che tutti stanno portando.