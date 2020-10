Meta. Domani sanificazione del Liceo “Publio Virgilio Marone”: proseguono le lezioni da remoto. Tramite un avviso destinato ai docenti, al personale ATA, agli studenti ed ai genitori, la dirigente scolastica del liceo statale classico, linguistico e delle scienze umane Publio Virgilio Marone di Meta, in Penisola Sorrentina, Immacolata Arpino, informa che in data di domani, martedì 13 ottobre la scuola sarà chiusa per la sanificazione straordinaria dei locali. Dunque, le attività didattiche continueranno da remoto.

Qui l’avviso.