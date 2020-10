Meta. Convocato il consiglio comunale sul tema della scuola. “Non vogliamo essere soggetti passivi”, ha esordito così Giuseppe Tito, il sindaco di Meta, in Penisola Sorrentina. Infatti, per il giorno di domenica 18 ottobre 2020, alle ore 10.00, in sessione straordinaria ed urgente, è stato convocato il Consiglio Comunale, presso la sede comunale di via Municipio 13 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Sospensione attività didattica, discussione, indirizzi e provvedimenti.