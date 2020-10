Meta. Il Consiglio Comunale si è riunito nella giornata odierna per discutere sulla situazione di emergenza sanitaria legata al crescente numero dei contagi in città. Sono state affrontate le diverse problematiche legate alla gestione del momento ed alle misure restrittive da porre in essere per ridurre l’avanzare dei contagi. Presente il sindaco Giuseppe Tito che sta monitorando continuamente la situazione in città e manifestando la vicinanza ai suoi concittadini. Vi alleghiamo la diretta della seduta consiliare dalla quale potrete ascoltare tutti i temi che sono stati oggetto di discussione.