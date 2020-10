Meta, chiusa una classe dell’Istituto Fienga. Un alunno positivo

Meta (Napoli). In via precauzionale, nella giornata di oggi, l’ASL NA 3 ha comunicato al Dirigente scolastico della Scuola Media Fienga di Meta la chiusura di una classe. In particolare si tratta della classe seconda B. Il provvedimento si è reso necessario dopo che dagli esiti dei tamponi è emerso che uno degli alunni è risultato positivo al Covid.

Tuttavia, si evidenzia che lo stesso alunno è stato in classe solo il giorno 29 settembre scorso. Intanto sono scattati i protocolli che prevedono: la sanificazione degli ambienti; la didattica a distanza già a partire da domani; i tamponi per gli altri alunni che saranno effettuati nei pressi giorni presso la sede di Piano di Sorrento. Inoltre i professori che sono stati in classe nella giornata del 29 settembre continueranno a lavorare in smart working e saranno anche loro sottoposti a tampone.