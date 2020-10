Mertens:”Mi sto divertendo un mondo! Osimhen? E’ bravo”

Come ti trovi nella nuova posizione e come è il rapporto con Osimhen?

“Mi diverto, mi devo ancora adattare un po’. Come posizione rispetto a quella di attaccante non cambia tanto. Abbiamo fatto bene ma dobbiamo continuare, perché non finisce qua. Mi piacciono gli allenamenti, il mister chiede tanto ai calciatori e vedo i giocatori crescere tanto. E’ quello che può fare la differenza non solo per quest’anno ma anche per il futuro. Speriamo che lui rimanga col suo staff, così possiamo crescere ancora . Se paghi tanti soldi per un giocatore credo che qualcosa sa fare. La cosa più bella è che può crescere ancora tanto. Ha fame e dopo gli allenamenti ha voglia di imparare e di esserci. E’ un ragazzo molto umile“.

Quanto sei cambiato in questi anni? “Napoli mi ha cambiato, ha cambiato la mia la vita, la mia persona fuori e dentro il calcio. Ci sono persone che mi hanno dato stima, qui si vive di calcio. Adesso sono un’altra persona“.