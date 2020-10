 Mertens: “AZ ha giovani forti”. Ciao Forza Napoli

Dries Mertens alla vigilia della sfida di Europa League contro l’AZ.

Come si vive fuori al campo?

“Quando non posso uscire non sto bene, poi anche non andare in nazionale è brutto ma dobbiamo accettarlo e restare positivi.”

Europa league il tuo pensiero?

“Sì, dobbiamo vedere anche l’esempio dell’Inter arrivata in finale. Non è facile, ma è importante per noi e per tanti giocatori, ne abbiamo tanti e molti hanno fame di giocare”.

Napoli competitivo?

La cosa più importante è lavorare e stiamo lavorando bene, ogni giorno cresciamo”.

Come stai con la spalla? “Bene, bene”.

In campo con Osimhen come cambia il tuo gioco?

“Tanto, lui ci dà profondità, abbiamo visto con l’Atalanta che lui e Lozano portano la difesa lontana e io posso toccare più palloni, ma ci sono anche altri giocatori”.

Conosci gli avversari dell’AZ?

AZ è una squadra con giocatori giovani fortissimi, con grandissimo futuro, se non sei sveglio puoi anche perdere e prendere tantissimi gol”.

Tanti goals qual’è il motivo?

“Quando c’è un cross siamo con più giocatori in area, questo era il punto debole dell’anno scorso”.

Mertens oggi in campo quali le differenze?

“Anche l’anno scorso venivo dietro a toccare più palloni, ora ho più spazio perché i compagni mi portano via la difesa”.

Forza Napoli