Massalubrense-Marina della Lobra, troppe anomalie nello specchio acqueo della Pro loco e scatta la denuncia e la richiesta di revoca della Concessione.

A chiedere immediati provvedimenti, coinvolgendo le Autorità preposte ed avvertendo la Magistratura, l’ex presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco.

Massalubrense – Una situazione senz’altro da chiarire quella che sembra ormai da anni stabilizzatosi nel Porto di Marina della Lobra a Massalubrense, in relazione allo specchio d’acqua denominato “delle Fontanelle” riservato, ai cittadini residenti. Dove proprio qualche giorno fa gli uomini del dell’Ufficio Locale Marittimo hanno sequestrato con relativa denuncia, una sorta di manufatto in ferro realizzato abusivamente per agevolare lo sbarco e l’imbarco dalle imbarcazioni alla fonda.