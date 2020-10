Massa Lubrense. Uno storico albergo della Marina di Puolo sta per cambiare proprietà.

Un albergo meraviglioso a Marina di Puolo, a soli venti metri dal mare, sta per cambiare proprietà. Infatti, Puolo soffre di questo problema storico, atavico, di una strada che non è collegata bene da Sorrento, mentre a Massa Lubrense è ancora in mano a privati. Si tratta di un’assurdità che nessuno è riuscito a risolvere. Si spera che questo problema possa essere risolto dalla nuova amministrazione di Massa Lubrense.

Il borgo di Puolo è intrappolato fra due Comuni e, dunque, questo rende veramente difficile la vita a questa realtà.

Quest’albergo, un pezzo di storia del borgo, uno dei più belli della Penisola Sorrentina e della Campania, sta per finire in mani private.