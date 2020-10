Massa Lubrense, tre nuovi contagi e 42 positivi. Il sindaco: “Notevoli ritardi per i tamponi”

Comunicato a cura del Sindaco

Nuovo report sulla situazione Coronavirus a Massa Lubrense. Tre nostri concittadini risultano positivi al CoViD – 19. Inoltre, vi informo che 28 tamponi di tracciamento sono risultati negativi. Attualmente sul nostro territorio sono 42 le persone contagiate dal virus.

Su questo ultimo dato è doveroso fare una riflessione per completezza di informazione – dice il sindaco Lorenzo Balducelli. Abbiamo già detto che c’è un notevole ritardo nell’esecuzione dei tamponi, nella comunicazione agli interessati ed al Comune dell’esito degli stessi. Il ritardo si è accumulato anche nell’esecuzione e nella comunicazione dell’esito dei tamponi di controllo. Infatti, delle 42 persone contagiate ci sono 18 concittadini che sono in isolamento da oltre 15 giorni e che sono solo in attesa dell’esito del tampone di controllo o che lo stesso esito non è stato ancora comunicato al Comune. Questa la situazione creatasi con l’aumento dei casi nella nostra Regione. Ci tenevo a condividere questa riflessione non per minimizzare il problema ma per continuare ad essere quanto più possibile chiaro con i miei concittadini.

Visti i notevoli ritardi nella comunicazione al Comune dell’esito di tamponi positivi ed al fine di attivare in tempi celeri i protocolli sanitari previsti per la raccolta dei rifiuti dalle abitazioni degli stessi, si invitano i cittadini che hanno avuto l’esito positivo di un tampone di comunicare alla mail sindaco@comune.massalubrense.na.it le proprie generalità, il numero di telefono e l’indirizzo preciso del luogo dove sono in isolamento.

Il momento è difficile, nonostante i controlli di questi giorni, solo la collaborazione ed il senso di responsabilità di tutti possono aiutarci ad uscire da questa situazione. Forza e coraggio, andiamo avanti.