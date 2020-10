Massa Lubrense, Torca. Ignoti cementano abusivamente un tracciato trekking in via Salastra, la denuncia del WWF

MASSA LUBRENSE – TORCA: IGNOTI CEMENTANO ABUSIVAMENTE UN INTERO TRACCIATO TREKKING IN VIA SALASTRA DOVE ORA SI TRASPORTANO MATERIALI EDILI PER COSTRUIRE.

Il WWF Terre del Tirreno denuncia l’ennesimo scempio ambientale messo in essere in un sito di interesse comunitario dove un intero tracciato escursionistico di centinaia di metri è stato trasformato abusivamente in una strada carrabile per poter meglio trasportare materiali edili e continuare a costruire abusivamente!

Siamo nel comune di Massa Lubrense, in località Torca, dove dal “Sentiero delle Sienuse” la via Salastra si innesta su di uno storico percorso trekking, che porta fin sopra la pineta Le Tore, all’interno di un’area di massimo pregio naturalistico che ricade nel SIC denominato “Costiera amalfitana tra Nerano e Positano”.

Massa Lubrensa, Torca. Ignoti cementano abusivamente un tracciato trekking in via Salastra, la denuncia del WWF









Il WWF già denunciò, nell’ottobre del 2013, la grave trasformazione del primo tratto di tale percorso con sbancamenti di roccia e cementificazione e conseguente modifica dell’equilibrio idrogeologico del sito. Ora si è completato il lavoro con la cementificazione dell’ultima parte rendendo possibile il transito con un mezzo a motore fino alle Tore.

Sebbene il tracciato sia con pendenze assurde e assolutamente pericoloso da percorrere, di fatto, si è realizzato un collegamento carrabile tra la via Salastra (nella frazione di Torca) e la pineta le Tore nel Comune di Sorrento! Per realizzare l’ultimo tratto di collegamento si è utilizzato materiale edile da risulta per colmare un dislivello e, quindi, si è proceduto a versare cemento al di sopra per rendere transitabile la stradina. Tutt’intorno periodici incendi, appiccati dalla mano dell’uomo, continuano con puntualità a bruciare la macchia mediterranea e la vegetazione arborea residuale. L’ultimo è del mese scorso.

In tale punto, salendo da via Salastra, una stradina sulla destra, cementata per occultare tubature di acqua e corrugati elettrici di servizio alla proprietà, conduce ad una casa dove sono in corso da tempo lavori edili . E’ stato osservato il quotidiano trasporto di materiale da costruzione in tale proprietà, con l’ausilio di un ape senza targa né, ovviamente, documenti idonei alla circolazione. Ma in alcune parti del nostro territorio il rispetto delle leggi pare sia solo un optional!

Il WWF ha dettagliatamente documentato i fatti e chiesto agli enti preposti al controllo un sollecito intervento per accertare la legittimità di tutti i lavori edili realizzati, chiedendo altresì il sequestro delle opere abusive. A distanza di due settimane dalla nota del WWF si attende ancora un sopralluogo dei vigili!