Massa Lubrense, riunione per decidere le deleghe per la nuova Giunta Comunale

Massa Lubrense. Riunione per decidere le deleghe per la Giunta Comunale guidata dal sindaco Lorenzo Balducelli. Sembra quasi sicura la nomina di Giovanna Staiano quale vicesindaco ma, a detta di qualcuno, ci sarebbe ancora delle incertezze dato che il sindaco non ha ancora fatto nessuna comunicazione ufficiale. Fra i quattro assessori, Michele Giustiniani, Sergio Fiorentino, Domenico Tizzano e Nunzia Sonia Bernardo si devono stabilire deleghe importanti a chi vanno. Rimane fuori Mina (Gelsomina) Minieri nonostante i numerosi voti presi alla tornata elettorale