Massa Lubrense. Quattro nuovi cittadini positivi, 28 i casi sul territorio. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Massa Lubrense Lorenzo Balducelli, tramite un post pubblicato, come solito, sulla sua pagina Facebook e che riportiamo di seguito:

Devo comunicarvi la positività al CoViD – 19 di 4 nostri concittadini già sottoposti a quarantena domiciliare. Fortunatamente 3 sono asintomatici ed uno presenta sintomi lievi. Inoltre dai tracciamenti del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 3Sud sono risultate negative altre 25 persone.

Attualmente sul territorio di Massa Lubrense registriamo 28 casi di positività al Covid – 19.

Oltre alle raccomandazioni sul rispetto delle norme e dei comportamenti da tenere per evitare la diffusione del contagio vi prego di dare per certe solo le comunicazioni ufficiali e di non dare credito alle tante fake news che giano in rete e che generano ulteriore allarmismo. La situazione in tutta la Campania è preoccupante ma affidarsi a false informazioni non giova a nessuno.