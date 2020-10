Massa Lubrense, quattro negativi al covid-19. Ora 14 contagiati e nessuno in ospedale

Stamattina abbiamo buone notizie sul fronte del CoViD – 19. Quattro contagiati dal virus sono risultati negativi al doppio tampone, di questi, uno, è un minore. Possono tutti ritornare ad una vita normale e di questo siamo tutti contenti.

E’ quello che scrive il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, che intravede un piccolo segnale di speranza per la penisola sorrentina, colpita duramente da questa nuova ondata di contagi da covid-19.

Al momento, quindi, sono 14 i contagiati sul nostro territorio – prosegue il sindaco. Di questi ultimi, abbiamo diverse persone in attesa dei risultati del secondo tampone di controllo. Inoltre volevo informarvi che, in questo momento, nessuno dei nostri concittadini si trova ricoverato in ospedale per CoViD – 19.

La situazione epidemiologica nella nostra Regione, soprattutto nella provincia di Napoli, è particolarmente preoccupante e ci impone la massima attenzione nei nostri comportamenti. L’utilizzo delle mascherine, il distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani, evitare assembramenti e scaricare l’App IMMUNI, che permette il tracciamento dei contatti, sono le uniche armi che abbiamo a disposizione per combattere il virus.