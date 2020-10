Massa Lubrense. Modalità di accesso ai cimiteri comunali. Come anticipato qualche giorno fa, anche a seguito dei protocolli indicati dalla Regione vi comunico le modalità di ingresso nei cimiteri comunali in occasione della Commemorazione dei Defunti.

I Cimiteri Comunali di Santa Maria della Neve e di San Liberatore sono aperti dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Sabato 31 ottobre, Domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre apertura con orario continuato dalle ore 9.30 alle ore 17.30.

Ci saranno percorsi di ingresso e di uscita da seguire così come termoscanner per la misurazione della temperatura corporea. Tale operazione sarà obbligatoria per tutti.

Così come concordato con i parroci e le confraternite della Città, saranno vietate le celebrazioni liturgiche e le processioni.

Quanti si recano ai Cimiteri per effettuare operazioni di pulizia e sistemazione dovranno utilizzare guanti monouso e gli ingressi saranno così contingentati:

15 persone per volta a San Liberatore

50 persone per volta a Santa Maria della Neve.

Si invitano i Cittadini a recarsi ai Cimiteri per la commemorazione dei defunti sin da questi giorni evitando di concentrarsi nei giorni 1 e 2 novembre