Massa Lubrense ( Napoli ) Le condoglianze di Lello Acone E anche in questo momento, devo aggiornare queste pagine con uno di quei post che non vorresti mai scrivere, quelli che riguardano la nascita al cielo di una persona cara e come, in questo caso, di un’icona benvoluta da una comunità intera e che di certo lascerà, anzi ha già lasciato, nei Suoi cari ed in tutti Coloro che Gli volevano bene, un vuoto incolmabile. Sto parlando del caro Giovanni Schisano di Torca, Giuannell ,come tutti quanti noi simpaticamente lo chiamavamo, e come ci aveva abituato ad incontrarLo nelle sue Passeggiatine per Torca accompagnato dai Suoi cari e con Lui se ne va, dopo una vita intera dedicata alla famiglia ed al lavoro fin quando ha potuto, e con Lui se ne va un pezzo della storia della nostra frazione bomboniera.

E da queste pagine, allora, la nostra partecipazione al dolore immenso che ha colpito la famiglia Schisano di Torca per la perdita, del caro marito, papà, fratello, nonno e suocero Giovanni, volato in cielo quest’oggi.

Ai congiunti tutti, distrutti dal dolore, che ne annunciano il triste evento in particolare, alla amata moglie Agata, alle care figlie Filomena, Stella, Annamaria, Michelina ed Antonia, alel sorelle, ai generi, ai nipoti, pronipoti ed ai parenti tutti le sentite condoglianze, mie, della mia famiglia, e di tutti i miei Visitatori mentre per Giuannell già Angelo salga al cielo questo pomeriggio la nostra accorata preghiera. Ciao Giovanni!

Grazie alla Zarrella e Starace perchè dà la possibilità a Chi non può uscire di casa e penso alle Persone Anziane o malate di venire a conoscenza della nascita al Cielo mdi un Loro amico, Conoscente o Parente e di recitare una preghiera per la Sua anima ed abbracciare virtualmente i Congiunti. Condoglianze anche da Positanonews