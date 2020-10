Massa Lubrense e Sorrento. Le ordinanze dei sindaci per evitare i festeggiamenti in occasione di Halloween. Riportiamo di seguito quanto ha scritto il sindaco di Massa Lubrense, Lorenzo Balducelli, sulla sua pagina Facebook:

Stamattina ho firmato un’Ordinanza per evitare i festeggiamenti in occasione di Halloween per l’intera giornata del 31 ottobre.