Massa Lubrense, Commemorazione dei defunti. Nuovi orari di apertura dei cimiteri comunali

I Cimiteri Comunali di Santa Maria della Neve e di San Liberatore sono aperti dalle ore 9.30 alle ore 13.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, anche mercoledì 28 ottobre che abitualmente è giornata di chiusura.

Sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre e lunedì 2 novembre apertura con orario continuato dalle ore 9.00 alle ore 17.30.

In tutti i Cimiteri, così come concordato con i parroci e le confraternite della Città, saranno vietate le celebrazioni liturgiche e le processioni. Quanti si recano ai Cimiteri per effettuare operazioni di pulizia e/o addobbi devono utilizzare guanti monouso e gli ingressi saranno così contingentati: 15 persone per volta a San Liberatore, 50 persone per volta a Santa Maria della Neve. Si invitano i Cittadini a recarsi ai Cimiteri per la visita sin da questi giorni evitando di ridursi ai giorni 1 e 2 novembre.

Questo tipo di regolamentazione è subordinata al fatto che mercoledì 28 ottobre l’Unità di Crisi della Regione Campania dopo una valutazione epidemiologica potrà emanare nuove direttive relativamente ai cimiteri in occasione del 1 e 2 novembre di cui al momento non si è a conoscenza.